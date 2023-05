Consulta todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Noticias Relacionadas Los signos del zodíaco que se caracterizan por ser relajados

CIFRAS SOLARES: 45-321. Pensar en lo que es correcto antes de tomar una decisión y darse cuenta de que esto es lo mejor. Lo has intentado antes, pero hoy es otro día. Si tu corazón dice que actúes deberías escuchar.

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

CIFRAS SOLARES: 15-029. Es probable que estés muy ocupado durante el día, tal vez atando cabos sueltos. Tu mente probablemente se mueva a mil millas por hora, por lo que tendrás que relajarte antes de irte a dormir esta noche.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

CIFRAS SOLARES: 30-005. Puedes comenzar el día sintiéndote un poco inseguro por todo lo que sucede a tu alrededor, Géminis. El aumento de la presión del trabajo podría haber tensado un poco los nervios.

CANCER (Junio22-Julio22)

CIFRAS SOLARES: 12-016. El trabajo en sus propios proyectos puede estar muy presente hoy. Podrían implicar estudios de algún tipo o las artes. Es posible que estés considerando formas innovadoras de ganar dinero extra.

LEO (Julio 23-Ago. 22)

CIFRAS SOLARES: 32-745. Un montón de amor y atención de amigos, niños y la persona especial en tu vida deberían hacer que te sientas mejor acerca de todo en poco tiempo. ¡Por la noche, relájate y mira un video con tu pareja.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

CIFRAS SOLARES: 30-632. Todas las señales indican que cualquier empresa que comience hoy es probable que tenga éxito, así que ve a ella. Sin embargo, es importante pensar mucho en lo que estés trabajando antes de presentarlo a los demás.

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

CIFRAS SOLARES: 03-765. Un objeto perdido importante, quizás un papel de algún tipo, podría llamar la atención de toda tu familia. Esto podría resultar frustrante al principio, porque sabrás que tiene que estar en algún lugar de la casa.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

CIFRAS SOLARES: 75-032. Si has estado pensando en hacer un viaje, este no es el día para hacer planes. Lo que aprendas hoy sobre horarios de aerolíneas u hoteles puede no reflejar la situación como realmente es.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

CIFRAS SOLARES: 35-455. Estas en una etapa de ansiedad, las cosas deberían ir mucho mejor. Espera un poco y mantenga la calma ¡No dejes que te pongan en un estado de ánimo sombrío! ¡Decídete a divertirte!

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

CIFRAS SOLARES: 04-378. Estudio de temas intelectuales o espirituales que te interesen particularmente y que puedas mantenerte en casa durante gran parte del día. Más de un visitante puede pasar para discutir estos asuntos.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

CIFRAS SOLARES: 73-823. No estés demasiado ansioso por dejar que otros sepan cuánto quieres algo. Si creen que estás desesperado, pueden decidir subir el precio y tendrás que pagarlo o prescindir de él. Finge desinterés.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

CIFRAS SOLARES: 52-233. Atento a las discusiones que podrían tomar un nivel imaginativo o idealista, lo que podría ser inspirador para todos los involucrados. Toma notas, porque querrás estar seguro y recordar estas conversaciones.