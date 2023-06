Consulta todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Los celos constituyen tu punto débil y eso no es bueno porque tus sospechas no son justificadas, los astros indican que no hay razones para preocuparte. Sin embargo, dedicar más tiempo a tu pareja sería una buena idea. Une señor de cabello claro está listo para ayudarte en tu trabajo. CIFRAS SOLARES: 73.378

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Un nuevo encuentro sentimental va a cambiar tu vida. Si estás soltera todo está bien, serás muy feliz, vivirás momentos inolvidables. Pero si ya tenés compromiso hay problemas al horizonte porque la otra persona se va a enterar enseguida de tu traición. CIFRAS SOLARES: 30.305

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Tus amplios recursos y tu voluntad te ayudarán para superar los desafíos. Sin embargo, debes cuidarte de tu tendencia al desorden que hoy sería fuente de problemas. Con paciencia conseguirás lo que deseas, ya sea en tu vida profesional como en tu vida sentimental. CIFRAS SOLARES: 58.866

CANCER (Junio22-Julio22)

Prudencia hoy, los astros te advierten que hay riesgos de discusiones en tu trabajo. Toda conversación con tu superior, con tu jefe, será perjudicable para vos. No es un día propicio para pedir un aumento de sueldo o hacer reclamos relativos a tus condiciones de trabajo. CIFRAS SOLARES: 17.172

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Una especialización o una recapacitación profesional sería útil para ser más productivo, ganar más dinero y conseguir una vida mejor. Aprovecha la oportunidad que se presentará para reciclarte, no te lamentarás. Dolores de cabeza por causa nerviosa por la tardecita..CIFRAS SOLARES: 70.908

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Por lo general soportas bastante bien las obligaciones familiares, aun si no te caen bien algunas personas. Hoy vas a enterarte que una persona de confianza intentó estafarte algún dinero. No sirve enojarte, lo mejor es hablar rápidamente con ella y se solucionará el problema. CIFRAS SOLARES: 73.453

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

En muchos ámbitos de tu vida te gusta demostrar que lo que tenés es exclusiva propiedad tuya. Si eso vale para tu auto u otros bienes, no debes asimilar tus conquistas amorosas a un objeto. Tendrías que dar más libertad a la persona querida sino no te aguantará más. CIFRAS SOLARES: 74.755

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Te gusta la perfección y no vas a aguantar que los demás no sean así. Si quieres vivir feliz tendrías que moderarte porque la persona que vive contigo está cansada de tus extravagancias. Tenés que cambiar rápido porque caso contrario, la ruptura se acerca. CIFRAS SOLARES: 41.418

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Tu imaginación es intensa, tu sensibilidad aguda; necesitas de afecto y cariño en estos días. Cuidado por no perder la cabeza porque los astros anuncian que se acerca un flechazo. Tus cualidades profesionales estarán reconocidas y a consecuencia ganarás más. CIFRAS SOLARES: 26.258

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Tu inseguridad y tu falta de confianza en el futuro te envenenan la vida. Podes encontrar de nuevo el equilibrio que te hace falta; por eso tenés que escuchar y seguir los consejos de tus amigos. Todo el mundo está listo para apoyar tus nuevos proyectos. CIFRAS SOLARES: 79.432

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

En ti hay una reserva de voluntad que hasta hoy no sabes aprovechar para vivir mejor. Mira bien tu alrededor porque en tu círculo de amigos hay una persona del sexo opuesto que está lista para brindarte la ayuda necesaria que traerá el éxito. CIFRAS SOLARES: 83.340

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Te gusta correr riesgos, sea en tus tareas laborales como en el amor. Los astros indican que hoy podés atreverte más que de costumbre para convencer y así concretar un negocio que va a traerte mucho dinero. En cuanto a la suerte en los juegos, el día se presenta bien. CIFRAS SOLARES: 21.212