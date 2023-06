Los signos zodiacales que se caracterizan por ser insoportables

Todos conocemos a una persona que no podemos soportar, y quienes creen en el poder del Zodiaco tienden a atribuir eso al signo. Es así que tenemos algunos sujetos en particular que tienen problemas para relacionarse con los demás.

El lado de la astrología que analiza las partes negativas de la personalidad es el horóscopo negro, una especie de reverso oscuro del tradicional. Así como se considera que cada una de las casas astrales tiene ciertos rasgos positivos, el horóscopo negro nos muestra que también hay partes muy negativas que son determinadas por la fecha de nacimiento y la ubicación de los astros.

Se trata de personas frías, con mucho ego, rencorosas, manipuladoras, y más adjetivos dependiendo del signo en cuestión. Lo importante es saber que así como pueden tener rasgos negativos, siempre hay una contraparte buena en cada uno. Los siguientes son los 4 signos más insoportables:

Capricornio

Su peor defecto es el capricho, que nunca se les va de la mente. También se trata de personas muy negativas y que suele aislarse de los demás, ya que en el fondo creen que no necesitan a nadie. No quieren interactuar con gente que no conocen y no disfrutan de expresar sus emociones.

Escorpio

Es el signo más celoso y posesivo de todos. Tienen una importante dificultad para reconocer sus errores y esto los vuelve manipuladores a la hora de discutir. Así como saben amar con mucha vehemencia, son el peor enemigo que se puede tener.

Virgo

Comparten con Capricornio el pesimismo inherente a su personalidad. Se caracterizan por el perfeccionismo exacerbado y por el control permanente que necesitan tener de las situaciones. No son nada amigables con los extraños, por eso suelen dejar una mala primera impresión.

Géminis

Aman ser el centro de atención. Su doble cara, algo característico del signo, los hace muchas veces caer en la falsedad. Son demasiado intensos, demasiado apasionados con todo. Nunca quieren estar indiferentes y necesitan expresarse todo el tiempo sobre todos los temas.