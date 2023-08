Tarot del Colibrí para el 18 de agosto

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cinco de bastos:

Conflictos. Discusiones. Malosentendidos. Cada uno quiere tener la razón.

Carta 2 - Cinco de oros:

Pobreza. Desamparo. Frío. Acompañarse en los malos momentos.

Carta 3 - El mundo:

Anuncia el final de un ciclo y el comienzo de otro. Plenitud. Realización. Generosidad. Altruismo.

Mensaje final

Después de mucho batallar estás entrando en una nueva etapa de tu vida. Has atravesado un ciclo que llega a su fin, un ciclo que te ha traído muchos problemas. Un período de peleas y enfrentamientos con propios y/o ajenos, así como también dificultades económicas y falta de dinero. Sin embargo, en medio de esa situación no has estado solo/a, has tenido el apoyo de alguien cercano a ti. Lo que viviste te fortaleció. En vez de quedarte llorando en el suelo te has levantado para ser mejor persona, alguien que ahora puede comprender la necesidad del otro/a y ser generoso/a con los demás. Empiezas un ciclo nuevo de plenitud y prosperidad. Los tiempos malos quedan atrás.