Llega a la Argentina una nueva terapia para pacientes con cáncer de endometrio

Un nuevo tratamiento para combatir el cáncer de endometrio está disponible en la Argentina. Está destinado a las mujeres que padecen la enfermedad en un estadio avanzado y con deficiencia de ciertas proteínas reparadoras del ADN y constituye una nueva terapia de anticuerpos monoclonales humanizados aplicada sobre este tipo de tumores.

El cáncer en el endometrio, que es el tejido que recubre el interior del útero, es el sexto más prevalente en las mujeres a nivel mundial[1] y el séptimo más mortal[2]. Afecta principalmente a mayores de 60 años, es decir, después de la menopausia. Solo el 25 por ciento de quienes lo padecen se encuentran en la etapa premenopáusica, mientras que apenas entre el 5 y el 10 por ciento tiene menos de 40 años.[3]

Es posible su detección y curación temprana debido a que su principal síntoma es el sangrado vaginal, que en las mujeres premenopáusicas se presenta de manera intermenstrual[4]. Sin embargo, en estadios más avanzados o recurrentes el pronóstico suele ser más desfavorable. Se estima que alrededor del 18 por ciento de las pacientes pueden volver a sufrir de cáncer de endometrio a pesar de haberlo superado de forma exitosa la primera vez.[5]

“Con la incorporación de la inmunoterapia al tratamiento oncológico se ha producido un cambio de paradigma en los tratamientos, beneficiando a las pacientes significativamente, ya que estimula al sistema inmunológico para que elimine las células cancerosas mediante la inhibición de los mecanismos que impiden que las defensas del cuerpo eliminen los tejidos afectados por el tumor”, explica la Dra. Florencia Perazzo, oncóloga clínica del CEMIC y ex presidenta de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) .

Su eficacia y seguridad fueron evaluadas en GARNET[6], un ensayo clínico abierto que incluyó a 143 pacientes con carcinoma endometrial que demostró una tasa de respuesta objetiva del 45,5 por ciento. Las reacciones adversas más frecuentes que se han observado en este tratamiento son las náuseas, la diarrea y la fatiga.

“Gracias a la inmunoterapia llevo una vida normal. Estoy agradecida porque sufro un cáncer de grado 4, que es bastante complicado, y lo vivo como si estuviera sana”, afirma Andrea Elías, una paciente de 50 años que probó el tratamiento luego de que, a raíz de un tumor en el cerebro, sus médicos detectaron que había sido una derivación de otro más avanzado que tenía en el endometrio. “Es totalmente distinta a la quimioterapia porque te da calidad de vida”, admite.

Frente a una enfermedad como el cáncer, la aparición de este nuevo medicamento representa un avance significativo para los pacientes.

“Este lanzamiento es importante porque refuerza el compromiso de GSK de ampliar las opciones terapéuticas transformadoras basadas en la innovación y en la tecnología para tratar los diferentes cánceres ginecológicos y mejorar la vida de las mujeres con cáncer”, reflexiona Bettina Seoane, directora médica de GSK.

Superar el cáncer de endometrio es posible, en especial si se hacen los controles correspondientes y se lleva una vida saludable. Es importante consultar al médico periódicamente.

[1] Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer incidence and mortality worldwide: IARC Cancer Base No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Disponible en: http://globocan.iarc.fr .

[2] https://www.elsevier.es/en-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151-articulo-se-puede-conocer-el-tamano-S0304501312001537

[3] N.K. Lee, M.K. Cheung, J.Y. Shin, A. Husain, N.N. Teng, J.S. Berek, et al.

Prognostic factors for uterine cancer in reproductive-aged women.

Obstet Gynecol, 109 (2007), pp. 655-662

http://dx.doi.org/10.1097/01.AOG.0000255980.88205.15

[4] https://www.elsevier.es/es-revista-clinica-e-investigacion-ginecologia-obstetricia-7-articulo-cancer-endometrio-premenopausia-S0210573X09001439

[5] F. Legge, S. Restaino, L. Leone, et al.

Clinical outcome of recurrent endometrial cancer: analysis of post-relapse survival by pattern of recurrence and secondary treatment, Int. J. Gynecol. Cancer, 30 (2) (2020), pp. 193-200, 10.1136/ijgc-2019-000822 https://ijgc.bmj.com/content/30/2/193