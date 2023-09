Tarot del Colibrí para el 15 de septiembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La torre:

Desmoronamiento de ideas, estructuras mentales. Cambios repentinos. Algo se sale de control.

Carta 2 - El loco:

Cambios. Tomar riesgos. Energía brusca y dinámica. En su aspecto positivo es un impulso a la libertad, un movimiento hacia los propios sueños. Su aspecto negativo puede ser el no medir consecuencias.

Carta 3 - Sota de espadas:

Energía. Dinamismo. Predominio intelectual. Capacidad para aprender.

Mensaje final:

La vida no es un proceso lineal donde todo sucede como ha sido pensado y planificado. Pueden ocurrir imprevistos, cosas que no se esperaban y que tiran por el suelo todos los planes, las ideas pre concebidas, incluso que nos obligan a cambiar, a ver las situaciones desde otra perspectiva. Llega una torre y nos obliga a transformarnos. A veces eso hace que quedemos un tanto desorientados, sin saber bien hacia donde ir, sólo entendemos que tenemos que seguir en otra dirección. Eso no está mal. Tal vez llega la torre para mostrarnos que estábamos obstinados en algo que a la larga no sería beneficioso para nuestra vida. Es posible que el cambio sea para mejorar, para iniciar de cero algo nuevo con entusiasmo. Las chances de que todo salga bien son grandes, porque luego de la torre se produce un gran aprendizaje y se adquiere experiencia.