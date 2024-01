Consultá el horóscopo chino del viernes 12 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08/20 No esperes ver qué dicen los medios de comunicación. Formá tu propia opinión. Levantá esa autoestima. Estás en el camino correcto.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21 Si necesitás ayuda, pedila. Vos siempre la brindás cuando te la requieren. No es momento para arriesgar a nivel económico. Cuidá tus recursos.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22 Dejá de buscar culpables en agentes externos. Hora de hacerte cargo. En vez de envidiar al otro, poné esa energía en hacer cosas positivas.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23 Te sobrepondrás a ese golpe con una rapidez formidable. Sos una guerrera. Tu cuerpo te exige ejercicio. Retomá la práctica de tu deporte favorito.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12/24 Esa decisión puede involucrar a terceros sin que estos lo sepan. Pensalo bien. Hasta el camino más largo comienza con el primer paso. No te apures.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Tus excentricidades no serán del agrado de todos. Aun así, sos genuina. Tus amigos no están acostumbrados a verte triste. No te reprimas.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/16 Un malestar físico aparecerá de la nada. Sacate las dudas, visitá a tu médico. Has logrado rodearte de un gran equipo. Esa es la clave del éxito.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 Dejá de pedir perdón por los errores cometidos sin maldad. Es humano. Lo tuyo es una fuga hacia adelante permanente. Reflexioná un poco.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/18 No hay ningún motivo que te haga sospechar de tu pareja. Controlá tus celos. Verás cómo después de tanta práctica tus habilidades van puliéndose.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 Se nota tu impronta en ese trabajo. Dejás tu sello por donde pasás. Cuidá tu salud. Durante esta semana recibirás un llamado de atención.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94 Te tomás todo demasiado a pecho. Intentá no perder el sentido del humor. Girás como un trompo. Tratá de tener en claro el destino antes de partir.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 Te llama mucho la atención esa persona. Tenés un magnetismo que no lográs descifrar. Tu inspiración está en un momento alto. Manos a la obra.