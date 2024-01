Tarot del Colibrí para el 21 de enero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Anciana de bastos:

Autodominio. Experiencia. Liderazgo. Acción tras un ideal. Inteligencia.

Carta 2 - El ermitaño:

Aislamiento. Soledad productiva. Reflexión.

Carta 3 - El diablo:

Pasiones. Instintos. Miedos. Vicios. Encadenamiento.

Mensaje final:

Acá hay una persona que se ha aislado para reflexionar sobre su situación y sobre sí misma. Está buscando respuestas en su interior y empieza a tener cierta luz. Ya no está en completa oscuridad, sostiene dos fuentes de luz, y además no se siente totalmente sola, tiene con ella un perrito blanco que puede ser una presencia real, pero también simboliza la pureza, el amor y la fidelidad hacia si misma. El perrito, que como se ha dicho, podría significar lo bueno y lo puro que esa persona conserva, tira de la soga y lo está ayudando a ver cuál es el verdadero camino y cuál el equivocado. Este alguien ha movido levemente una de sus piernas hacia la anciana de bastos, es decir hacia alcanzar el pleno control de sus pasiones, el autodominio. Es una persona muy inteligente y con un don innato de liderazgo. Posee mucha fuerza interior y conocimientos, y en esa dirección aconseja el tarot dirigirse. Tal vez ha estado atrapada en bajas pasiones, en vicios o padecido muchos miedos. Ha sentido ataduras hacia esas cosas tóxicas, sin embargo, esas ataduras no son imposibles de romper. Si se observa bien la carta del diablo, que las representa, se notará que la figura tiene las cadenas en un solo brazo. El otro está libre, lo que significa que podría soltarse si lo deseara y pusiera toda su fuerza de voluntad para liberarse. Además, siempre existe la posibilidad de buscar ayuda en seres que la quieren, en amistades o en profesionales idóneos, si la persona sintiera que no puede salir sola de esas situaciones que no son buenas desde ningún lugar.