Tarot del Colibrí para el 27 de enero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Seis de bastos:

Victoria. Triunfo. Reconocimiento. Éxitos

Carta 2 - Cinco de bastos:

Peleas. Conflictos. Tensiones. Diferencias de opiniones. Competencia.

Carta 3 - As de bastos:

Inicios. Entusiasmo. Energía. Apasionamiento. Momento de entrar en acción.

Mensaje final:

¡¡Cuántos bastos!! Pura acción y pasión!! Las cartas parecen decir que hay un grupo de personas que en este momento tienen desavenencias entre sí. Cada quien quiere imponer su idea y nadie escucha a nadie. Claramente está situación no es buena para el grupo y ninguno saldrá beneficiado de esto. Tal vez esto ha surgido luego de un importante logro y reconocimiento social. Puede que algún miembro del grupo haya tenido una victoria, o bien todo el grupo, y ahora hay malos entendidos. Es un momento espectacular que no se puede dejar de disfrutar por ese tipo de obstáculos, que además pueden ir en contra de lo que se ha logrado. Es necesario sentarse a dialogar para ponerse de acuerdo. Que el árbol no tape el bosque. Aprender a escuchar, más que querer imponer un punto de vista. El tarot dice que existe una hermosa oportunidad que no se puede desaprovechar, porque el futuro será muy positivo si se acciona a favor de la unión y se recobra el entusiasmo por la relación o el proyecto.