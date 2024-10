Horóscopo chino para este miércoles 16 de octubre

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy vas a reflexionar sobre las decisiones que has tomado últimamente, no estás seguro de que hayan sido las más adecuadas.

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: los signos a los que les cuesta trabajar y prefieren la diversión

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11Estás teniendo que actuar bajo demasiada presión en el trabajo, hay muchas personas que esperan verte fallar.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98 No estás seguro de que esa persona vaya a estar a tu lado siempre que la necesites y eso te hace desconfiar de la relación.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 Tenías la sensación de que habías perdido algo que te caracteriza, tu verdadera esencia, pero solo era una etapa.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Hoy conseguirán hacerte enfadar de verdad en el trabajo, no soportarás que te menosprecien como lo están haciendo.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Hoy vas a demostrarle a tu pareja cuánto la quieres, han pasado por momentos complicados, pero ahora todo volverá a la normalidad.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/16 Hoy te va a costar mucho enfrentarte a tus obligaciones, te faltará energía, no serás capaz de ver más allá. Tienes que recuperar tu ímpetu.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 Hoy vas a enfadarte con tus compañeros de trabajo, pero no puedes perder los nervios como en otras ocasiones. No sirve de nada.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/18 Estás deseando encontrar a alguien con quien compartir tu vida, aunque siempre finjas que eres feliz estando solo.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 Creías que esa persona era tu amiga de verdad, pero ahora te das cuenta de que has cometido un error. Te ha demostrado que no es de fiar.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94 No puedes mostrarte tan testarudo en el trabajo, escucha las opiniones de los demás. Así no conseguirás avanzar nada en ese lugar.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 Las discusiones con tu pareja no sirven de nada, no estás consiguiendo solucionar los problemas. Solo los separan el uno del otro.