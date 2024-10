Tarot del Colibrí para el 22 de octubre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Nueve de espadas:

Dolor. Sufrimiento. Arrepentimiento. Culpa.

Carta 2 - La luna:

Confusión. Poca claridad. Lo oculto. Sueños. Subconsciente.

Carta 3 - El sol:

Claridad. Luz. Alegría. Sanación.

Mensaje final:

Alguien viene de pasar un momento muy doloroso en su vida. Tal vez tiene depresión, insomnio y culpa. Es como si hubiera arrepentimiento por algún comportamiento que se ha podido tener. Al percatarse de lo ocurrido la confusión es mayor y la persona se siente sin saber cómo proceder, no tiene claridad sobre lo que debería hacer. La carta de la luna habla de ese estado de indecisión, de la existencia de miedos y quizás de cosas que están ocultas, realidades que se esconden o que no se dicen pero que están causando sufrimiento en la persona y probablemente en otros también. El tarot dice que todo se iluminará, la verdad saldrá a la luz y se tendrá total claridad sobre qué hacer, qué decir y cómo hacerlo. Con el sol llega claridad, pureza, plenitud y alegría. El sol ilumina las situaciones y se retiran los miedos, aquello que no se quería mostrar, o que no se veía, aparece con nitidez para que se puedan tomar decisiones acertadas y esta persona recupere finalmente su armonía.