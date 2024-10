Tarot del Colibrí para el 25 de octubre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Ocho de bastos:

Noticias. Comunicaciones rápidas. Acciones.

Carta 2 - La torre:

Final inesperado. Derrumbe. Destrucción. Nuevo comienzo.

Carta 3 - La muerte:

Fin. Transformación. Nuevo inicio.

Mensaje final:

Alguien recibe noticias inesperadas, rápidas y repentinas donde se entera que algo se termina. Claramente hay un final, dos cartas lo confirman, la torre y la muerte juntas no dejan dudas al respecto. Puede que se trate de un contrato laboral, un proyecto que se cae, una relación que se acaba, ya sea de pareja, de amistad, o una sociedad, etc. La persona no se esperaba este final que la toma por sorpresa. No hay vuelta atrás dicen las cartas. Sea lo que sea de lo que se trate, es un final definitivo. Sin embargo, se abre una esperanza, porque si bien hay destrucción, también hay un nuevo comienzo, un empezar de cero a construir una nueva realidad, totalmente diferente a la que se tenía. Tal vez se habían hecho castillos sobre la arena por eso se derrumbaron. Ahora hay una experiencia, un aprendizaje y un cambio radical en esta persona, de modo tal que se asegurará que lo que construya tenga bases sólidas. Esta vez edificará sobre roca.