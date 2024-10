Consulta el horóscopo chino del sábado 26 de octubre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12/24

Tienes la opción de conocer a alguien nuevo el día de hoy, por lo no debes mostrar inseguridad al enfrentarle, debes intentar de mostrar todo lo contrario.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Comienzas a dejar de avanzar en tu carrera profesional, por lo que tienes que salir de este pantano en el que te encuentras.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Si estabas planeando un viaje o planeando una mudanza entonces es probable que debas aplazar esto un tiempo más.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Un momento de verdad será un punto alto entre tú y tu pareja, ambos comenzarán a decir lo que realmente quieren del futuro, lo que podría traer ciertas diferencias.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Casi siempre intentas evitar hablar de tus sentimientos con los demás por temor a que te malinterpreten y des una imagen demasiado débil.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

En estos momentos debes priorizar el encuentro contigo mismo. Tómate el tiempo necesario para centrarte en los pensamientos que te rondan.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Tu pareja te demostrará su cariño con una pequeña sorpresa que para ti será muy importante para el vínculo sentimental de la relación.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Un sueño te dejará una angustia interior que te acompañará varios días, si lo hablas con una persona de confianza te sentirás más tranquilo.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

No dejes de realizar esa visita que quieres hacer hace tiempo a un lugar especial que quieres conocer, intenta hacer esto el día de hoy.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Momentos del pasado han hecho que tengas temor de volver a querer a alguien, una persona en tu mente no quiere salir, pero esto es algo que depende totalmente de ti.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

No le des más cabida a cosas que ya no valen la pena, quien no quiere estar contigo, no lo estará y punto.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23

No es momento de dejar de aprender, hay valiosas lecciones que podrían llegar el día de hoy si les das el espacio para que entren en tu vida.