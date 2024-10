Tarot del Colibrí para el 4 de octubre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cinco de espadas:

Conflictos. Tensiones. Malos entendidos. Falsa victoria.

Carta 2 - Siete de bastos:

Conflictos. Competencia. Envidia. Auto defensa.

Carta 3 - Caballero de espadas:

Velocidad. Energía. Determinación.

Mensaje final:

Dos cartas que indican conflictos y tensiones, el cinco de espadas y el siete de bastos. El caballero de espadas al final habla de un ímpetu quizás desmedido, en el sentido de tomar acciones y decisiones rápidas y tajantes sin medir demasiado las consecuencias. Esto se podría aplicar a una relación, ya sea familiar, de amistad, de pareja, o simplemente un vínculo en un entorno laboral que se ha vuelto muy competitivo y donde circula mucha envidia y egoísmo. Son situaciones por las que la mayoría de las personas han pasado alguna vez. Es importante sostener una posición de autoconfianza y seguridad en uno mismo, pero hay que tener mucho cuidado de no sobrepasar los límites de los demás. El tarot dice que es válido cuidar nuestro lugar y defenderse poniendo en juego inteligencia y capacidad. Lo que no sería correcto es actuar impulsivamente sin medir las consecuencias de nuestros actos, porque ese comportamiento podría herir o perjudicar a otros, incluso a gente que nos quiere o nos aprecia, que tal vez se aleje para siempre ante la arrogancia e inflexibilidad de quien se está defendiendo. En ese caso, posiblemente, aunque la persona se sienta momentáneamente ganadora, luego se dará cuenta que quizás no valía la pena actuar de manera irreflexiva y agresiva en un contexto donde los problemas se podrían haber solucionado de otra forma, por ejemplo dialogando para llegar a un acuerdo. Vale acá el pensar antes de actuar. Muchas veces la impulsividad lleva a cometer equivocaciones que no sólo pueden dañar a los demás, sino inclusive a nosotros mismos.