Tarot del Colibrí para el 8 de octubre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La fuerza:

Voluntad. Constancia. Humildad. Paciencia. Perseverancia. Resiliencia.

Carta 2 - La sacerdotisa:

Intuición. Paciencia. Humildad. Sabiduría. Ver más allá, ver lo que se oculta.

Carta 3 - Cuatro de bastos:

Festejo. Alegría compartida. Estabilidad. Compatibilidad.

Mensaje final:

El camino hacia la felicidad tiene mucho que ver con el equilibrio emocional de la persona. Si hay disgusto, inquietud, apuro, impaciencia, las cosas parecen complicarse más de lo que podrían ser. Además, no todo se entiende por la razón pura, la inteligencia y el conocimiento son fundamentales para alcanzar una meta, pero no son suficientes, es necesario aprender a escuchar la intuición, esa vocecita interior que nos envía señales a las que no siempre se les presta atención, y que sin embargo, puede revelar cosas que de otra forma permanecerían ocultas y que es importante conocer. La intuición, la paciencia, la constancia, la perseverancia, la resilencia, la fuerza, son virtudes muy necesarias para lograr lo que se quiere, para ser personas felices, seguras y estables en la vida. Ese es el mensaje que traen hoy las cartas.