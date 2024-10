Horóscopo chino para este miércoles 9 de octubre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

También está bien hacerse la distraída. No es un asunto que te incumba. La herencia que recibiste pasa más por valores morales que materiales.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10

Aunque parezca descabellado, siempre hay opciones. Vos podés salir de ese problema. No te guardes nada. Recordá que la que no arriesga no gana.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Tu punto de vista puede resultar muy irritante para los más conservadores. No seas tan terminante. Las cosas pueden cambiar abruptamente.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

No siempre el jardín del vecino tiene que parecer más verde. Sabé apreciar lo tuyo. Mucho ruido y pocas nueces. Te han aturdido con promesas vacías.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Recuperá la confianza. Tu talento está intacto, solo resta apuntalar tu autoestima. Una mente sana en un cuerpo sano es lo mejor que te puede pasar. Ejercitate.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

No existe preparación para ciertas experiencias. Tomá las cosas como vienen. Enfrentá los problemas con madurez y buscá soluciones prácticas.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Parece que el amor te sorprendió nuevamente. Disfrutá. Siempre supiste que tenías una veta artística por explorar. Se abre un nuevo e interesante camino.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Sacate de encima esas presiones. Muchas de ellas son imaginarias. Prestá más atención a las señales de tu pareja. Algo no funciona.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Dejá de lamentarte por lo que hiciste mal. Menos pasado y más futuro. Estás más interesada en la vida de los demás que en la propia. Cuidado.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Esa noticia te cayó como un balde de agua fría. Digerila y seguí adelante. Te volviste muy paranoica y eso te hace vivir con miedo. Decí basta.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Tus finanzas finalmente parecen haberse acomodado. Tiempo de calma. Es hora de mostrar tu lado más sensual. Las ofertas no tardarán en llegar.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Lo tuyo es un ritual casi religioso. Esa rutina te da cierta seguridad. Ponés en dudas esos sistemas todo el tiempo. Sos una insatisfecha permanente.