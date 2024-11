Tarot del Colibrí para el 10 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La sacerdotisa:

Intuición. Conocimiento. Sabiduría. Espiritualidad. Lo oculto.

Carta 2 - Sota de bastos:

Inicios. Entusiasmo. Acción.

Carta 3 - Tres de espadas:

Dolor. Heridas. Traición.

Mensaje final:

Alguien quiere comenzar o recomenzar con alguien o algo que desea mucho. Esta persona quiere tomar acción, no quiere demorarse más. Si se observa la imagen de la sota de bastos, se podría inferir que a pesar de lo inhóspito del paisaje, un desierto, en donde parece imposible que nada crezca, está brotando una planta. Lo más probable es que haya crecido sin cuidados. Ahora esta persona la ve con admiración y quiere cuidarla, tal vez hacer lo que nunca hizo por ella. Por las otras cartas se puede pensar que quizás este alguien no sólo no cuidó de su planta, sino que además le provocó heridas. Hay traiciones y cosas que se ocultaron deliberadamente que ya han salido a la luz. A esta persona se le han caído las máscaras y sabe que quien sufrió sus mentiras y sus traiciones ya la conoce y conoce su proceder aún antes de que concrete sus acciones. Este alguien irá por un nuevo comienzo. El tarot no especifica cuál será el final, pero seguramente tener una nueva oportunidad no será fácil ahora. Se han producido profundas heridas y hay mucho por sanar. Quien tanto lastimó, tendrá que demostrar mucho amor y mucho cuidado. Tendrá que cambiar y elevarse espiritualmente, es decir, ser mejor persona, si en verdad quiere recomenzar, entre otras cosas, deberá elevarse para convertirse en un par de la persona que resultó dañada, representada por la sacerdotisa, una figura poderosa desde lo espiritual, en tanto, la figura que representa a este alguien es una sota, que podría hacer referencia a alguien muy inmaduro. El desequilibrio por ahora es muy marcado, pero siempre se puede crecer y evolucionar. Es el trabajo que cada quien debe hacer consigo mismo para madurar y mejorar.