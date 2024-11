Tarot del Colibrí para el 13 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Diez de bastos:

Cansancio extremo. Agotamiento. Cargas y responsabilidades.

Carta 2 - Dos de espadas:

Decisión racional. Poca claridad. Decisión desde el propio interior.

Carta 3 - Nueve de oros:

Abundancia. Se cosechan los frutos del propio esfuerzo y compromiso. Bienestar merecido.

Mensaje final:

Las cartas hablan de alguien que asume muchas cargas y responsabilidades. Obviamente todo no se puede hacer solo/ a. Aparentemente esta persona ha trabajado mucho para tener un bienestar que ya logró, o está a punto de alcanzar. Nada le falta y su cosecha es abundante. El tarot sugiere tomar la firme decisión de repartir las cargas, tal vez aprender a delegar, a pedir ayuda a otros. Ya se ha hecho lo que se debía hacer, ahora es el momento de disfrutar de lo que con tanto esfuerzo se ha conseguido y de descansar, porque hay un agotamiento extremo. No necesariamente delegar quiere decir dejar de trabajar, pero si desprenderse de algunas responsabilidades descargándolas en otras personas de su confianza. No todo es esfuerzo y sacrificio, hay que dejar tiempo para disfrutar y darse esos gustos que le ponen chispa a la vida.