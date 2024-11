Tarot del Colibrí para el 14 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Nueve de oros:

Abundancia, principalmente económica. Bienestar. Disfrute.

Carta 2 - Ocho de espadas:

Bloqueos. Estancamiento. No ver la salida a los problemas.

Carta 3- Dos de oros:

Dualidad. Hacer malabares. Preocupaciones.

Mensaje final:

El tarot habla de una persona que piensa que los problemas que tiene en este momento, especialmente de orden material, no tienen solución. Las situaciones pueden ser muy variadas, puede que se haya perdido un trabajo, que el dinero que ingresa sea insuficiente, que haya pérdidas materiales que no se preveían, o bien una inversión salió mal, etc. Lo cierto es que la sensación es de estar en un bloqueo donde todo se ha detenido, nada fluye y no se pueden ver las soluciones. Ante esta situación los pensamientos que se tienen son pesimistas. A pesar del momento negativo que se está atravesando las cartas animan a confiar en uno mismo. Dicen que la persona, por un lado, no está pudiendo ver que no todas las puertas están cerradas herméticamente, existen ranuras, grietas, por las que puede colarse para intentar mejorar sus dificultades, y por el otro, esta persona es alguien capaz de hacer malabares, puede manejar varias cosas a la vez, tiene las herramientas necesarias para gestionar los problemas que en este momento tiene, solo que no está haciendo uso de su capacidad porque se bloquea. El tarot sugiere descartar los pensamientos negativos que lo estancan, porque cuando esté alguien empiece a moverse, le quitará dramatismo a su situación y con la ligereza de un hábil malabarista controlará esas dificultades que tanto le preocupan.