Tarot del Colibrí para el 2 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cuatro de espadas:

Pausa. Introspección. Reflexión. Descanso.

Carta 2 - Cinco de bastos:

Peleas. Discusiones. Malos entendidos. Desacuerdos.

Carta 3 - Tres de bastos:

Planificar una acción. Dar el paso para cambiar una situación. Salir hacia un nuevo horizonte.

Mensaje final:

Cuando ya no se está bien donde se está, lo mejor es hacer una pausa y tomarse un tiempo para pensar qué hacer, qué decisión tomar. La reflexión en soledad puede ayudar a encontrar claridad. Tal vez la persona está atravesando situaciones muy conflictivas y ya no se puede hablar porque nadie escucha a nadie. Quizás haya competencia y una lucha en donde cada uno quiere imponer su opinión sobre los demás. Da la impresión que ya no hay mucho por hacer más que tomar distancia saludable de ese lugar. Es preciso planificar los pasos que se van a dar y tomar la decisión de marcharse en búsqueda de algo mejor. El arco iris brilla ya en el horizonte.