Tarot del Colibrí para el 21 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Reina de copas:

Dominio de las emociones. Amor. Empatía. Bondad.

Carta 2 - Cuatro de oros:

Amor por uno mismo. Autoestima. Conservar lo que se tiene. Apego. Avaricia.

Carta 3 - Caballero de copas:

Pura emoción y amor. Enamoramiento. Intuición.

Mensaje final:

La reina de copas como primera carta de la tirada habla de una persona muy cálida y amorosa. Se trata de alguien que siempre está dispuesta/o a dar y a cuidar de los demás. Eso es algo maravilloso en este mundo tan individualista, si hubiera más reinas de copas, el mundo tal vez sería mejor. Sin embargo, dicen las cartas, que no sólo se trata de dar y de estar siempre pensando en los demás, olvidándose de uno mismo, también hay que tener amor propio y autoestima. El amor necesita de la reciprocidad, sino se produce un desequilibrio que a la larga termina siendo perjudicial para la persona y también para los otros. Por eso hay que aprender a equilibrar sentimientos y emociones para tener dominio sobre ellos, y no al revés. Dice el Evangelio: " Ama a tu prójimo como a ti mismo". El darse amor a uno mismo, no es una actitud egoísta, primero hay que llenar la propia copa de agua para luego tener lo suficiente para compartir. Si se deja vacía la propia fuente tampoco habrá nada para compartir. El tarot habla hoy del delicado equilibrio que debe existir en toda relación humana entre el dar y el recibir, y también, indirectamente, hace referencia a saber poner límites adecuados para poder cuidarnos a nosotros mismos.