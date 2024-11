Tarot del Colibrí para el 22 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Siete de copas:

Ilusiones. Opciones. Fantasías.

Carta 2 - Reina de espadas:

Razón. Inteligencia. Predominio racional. Justicia. Determinación y poder.

Carta 3 - Nueve de bastos:

Cansancio. Heridas. Luchas. Resilencia

Mensaje final:

La figura que resalta es la que ocupa el lugar central de la tirada, la reina de espadas, es alguien fuerte, enérgica, muy racional, que no se deja dominar por sus emociones. Emociones y sentimientos tiene como todas las personas, pero en este momento su guía es la razón. Además, su espada en alto sugiere que se está defendiendo de algo o de alguien que puede haberla dañado. Esta reina es alguien justa y frontal, una persona apegada a la verdad. El tarot dice que esta mujer ha sido lastimada emocionalmente, quizás quien la hirió fue una pareja que se dejó llevar por otras opciones o tentaciones, traicionando y eligiendo a otras personas a sus espaldas en varias oportunidades. Ahora la que está dando la espalda al pasado es esta reina. Alguien regresa a buscarla como alma en pena, herido y derrotado. Parece que el pasto no era más verde del otro lado. Ahora mira desde lejos a una mujer empoderada y fuerte que le pone un límite a su avance. Es como si le dijera, "¿qué vienes a buscar? No estoy dispuesta a permitir que te acerques a lastimarme una vez más. Ya te puedes ir. Te señalo la salida". En fin. Cosas de la vida. Como se dice en el lenguaje cotidiano, se valora lo que se tenía cuando se lo pierde. Por otra parte, todas las acciones generan consecuencias, por eso siempre es importante pensar antes de actuar.