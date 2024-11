Tarot del Colibrí para el 23 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Tres de copas:

Festejos. Fiestas. Algarabía. Amistades. Triangulación.

Carta 2- As de bastos:

Nuevos comienzos. Acción potente y apasionada para iniciar algo.

Carta 3 - Cinco de espadas:

Falsa victoria. Expulsar personas de la propia vida. Soberbia. Sentir que se ha ganado una batalla.

Mensaje final

Alguien desea con todas sus fuerzas una nueva oportunidad, quiere hacer algo, generar una acción potente para iniciar una situación nueva. Por las cartas que acompañan al as de bastos, que es la carta del inicio, se podría inferir que esta persona ha elegido los festejos y los placeres de la vida, a continuar en la situación que tenía, puede que incluso haya tenido pareja y la sometió a una triangulación con terceras personas. Luego, el cinco de espadas dice que este alguien ha retirado se su vida a gente de su entorno, tal vez viejas amistades, familia o pareja, con mucha frialdad y soberbia, con el convencimiento que tenía toda la razón, sin escuchar, ni contemplar lo que esas personas podían sentir o pensar. Si se observa la imagen del 5 de espadas se ve como esas personas se retiran con dolor, tal vez sin oponer resistencia ante la actitud de quien se cree ganador. Las cartas dicen que se trata de una falsa victoria, no se ha ganado nada, más bien se han perdido amistades o personas valiosas que quizás tenían un afecto sincero hacia la persona. Por eso ahora este alguien se está dando cuenta y solo piensa en la oportunidad de recuperar lo que él/ ella mismo/ a echó sin contemplaciones de su vida. Ahora la última palabra la tendrá quien se vió afectado y humillado, ya no, quien tuvo ese comportamiento erróneo. Así son las cosas.