Tarot del Colibrí para el 24 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La torre:

Destrucción. Final. Nuevo comienzo.

Carta 2 - Paje de oros:

Inicios. Aprendizaje. Alegría. Entusiasmo.

Carta 3 - Diez de bastos:

Agotamiento. Peso. Cargas. Responsabilidades.

Mensaje final:

Exceso de responsabilidades y cargas. La persona ha llegado al punto del agotamiento. Aparentemente el no haber parado a tiempo para pensar, descansar y renovar las energías ha llevado a la persona a una situación extrema. Puede que se trate de un trabajo, de un vínculo que ya no se sostenía, etc. Esa situación extrema ha provocado una torre, es decir, todo se ha venido abajo, se ha destruido algo que se insistía en sostener a cualquier precio. Toca ahora empezar de cero, realizar una nueva construcción teniendo la experiencia incorporada de lo que no conviene hacer. Esa es la parte positiva de la torre, la de abrir una nueva oportunidad para hacer las cosas de mejor manera. Dice el tarot que hay que volver a plantar la semilla con alegría, entusiasmo, y disponibilidad para aprender, tal vez algo nuevo, un nuevo estudio, proyecto, trabajo, una relación. No todo es negativo en la torre, tiene como bueno la chance de construir esta vez algo sólido y duradero. Algo de mucha estabilidad que ya no derribará cualquier viento.