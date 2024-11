Tarot del Colibrí para el 25 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Paje de bastos:

Entusiasmo. Curiosidad. Asombro. Exploración. Aprendizaje.

Carta 2 - Reina de copas:

Equilibrio emocional. Amor. Bondad. Emociones. Capacidad de escucha. Intuición.

Carta 3 - Siete de bastos:

Competencia. Envidia. Autodefensa. Lucha. Tensiones.

Mensaje final:

Las cartas hablan de una persona con la energía de una reina de copas (no importa el género. Las energías no tienen género), como toda reina de copas se trata de alguien con mucha empatía y capacidad para amar, escuchar y contener a los demás. Es alguien con una intuición muy desarrollada. Esta persona conserva en su interior la inocencia y la pureza de la niña que una vez fue. También la curiosidad y el asombro ante las maravillas del mundo. El tarot dice que está reina pronto tendrá que enfrentar situaciones un tanto tensas o conflictivas. Tal vez exista envidia a su alrededor u otras personas ambicionen su lugar y la lleven a tener que plantarse con determinación y firmeza para conservar su posición y el lugar que por derecho le pertenece, y del cual la quieren correr. El tarot dice que la persona lleva todas las de ganar. Sacará toda su fuerza e inteligencia para defenderse y conservará lo que es suyo. Ya se habló de la bondad de la reina de copas, pero la bondad no está reñida con saber poner límites adecuados y defenderse cuando sea necesario y esto es lo que hará con resultados a su favor.