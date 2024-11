Tarot del Colibrí para el 26 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Caballero de copas:

Amor. Enamoramiento. Emoción.

Carta 2 - Paje de oros:

Lentitud. Demora. Aprendizaje. Alegría. Entusiasmo.

Carta 3 - Tres de espadas:

Dolor. Sufrimiento. Traición.

Mensaje final:

Alguien viene después de bastante tiempo por una oportunidad que considera valiosa. Llega con alegría y entusiasmo en busca de un nuevo comienzo. Es alguien que ha tenido un gran aprendizaje y que está dispuesto a seguir aprendiendo de la vida. Tiene la intención de plantar una semilla de amor y de cuidarla para que crezca día a día. Tal vez en el pasado no lo hizo y con su comportamiento lastimó e hirió mucho a otra persona. La última carta, el tres de espadas, dice que un corazón quedó roto, quizás por una traición. Ahora esa persona quiere regresar con una copa de amor. El tarot no dice nada sobre el final de esta historia, como ha pasado tiempo, la persona afectada puede tener otra realidad, o no, pero en sus manos estará la decisión final de recibir o rechazar la copa de amor que se le ofrece.