Horóscopo chino para este domingo 3 de noviembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha:

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Si has estado esperando un golpe de suerte, este es el día en que podría llegar, especialmente si se trata de amor y romance. O bien, podrías haber estado esperando un reconocimiento en el trabajo.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10

Puede que te resulte difícil adoptar un enfoque realista de tus emociones hoy. Un tema delicado puede atraerlo, haciéndote sentir que está en el jardín izquierdo en la forma en que se relaciona con los demás.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Hoy podrías estar constantemente involucrado en pensamientos profundos e intensos. Es probable que no haya un asunto específico que te preocupe.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Las fantasías se hacen presentes, su cabeza vuela constantemente en búsqueda de nuevas emociones. Concrete alguna de esas fantasías para cambiar la rutina. Evite el día de hoy firmas importantes. Sugerencia: aproveche la libertad con responsabilidad.



SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Hay alguien que has querido conocer durante mucho tiempo, y hoy podrías tener la oportunidad de presentarte. Esto podría ser un posible interés romántico o un maestro con el que quisieras estudiar.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Este es tu día de suerte, y puedes esperar todo tipo de maravillosas sorpresas. Puede disfrutar de una sorpresa financiera o alguien podría proponer un proyecto interesante y potencialmente lucrativo.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Se escandalizará por asunto engorroso en su trabajo. Mantenga una prudencial distancia. Sentirá que necesita entablar una conversación profunda con su pareja. Sugerencia: todo se debería hablar, una pareja se construye con sentimientos, acciones y palabras.



MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Sufre de un considerable agotamiento mental y físico. Puede escaparse a la fantasía un tiempo para olvidarse de los problemas, pero no demasiado, siempre mantenga los pies sobre la tierra, sea realista. Sugerencia: hacer ejercicios.



GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Un buen estado anímico y emocional. Muy buen momento para afirmar su relación de pareja o encontrar una. Hoy tiene un día de gran poder para seducir. Sugerencia: sea altruista.



PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Un comentario desagradable tensa sus relaciones familiares o laborales. Debe medir mejor sus palabras, aunque debe mantener su posición y no arrepentirse ni temer por lo que siente o piensa. Sugerencia: déle más oportunidad al amor.



CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Las comunicaciones con amigos deberían ir bien. Tú tienes lo necesario para expresarte con claridad y honestidad y brindar información sin confundir el problema.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Resolverá una cuestión fácilmente. Deje todo aclarado, no crea que todos entienden lo que dice. Necesita nuevas experiencias en el plano amoroso. No desaproveche esos pequeños momentos de alegría, extiéndalos con sabiduría. Sugerencia: no sea superficial.