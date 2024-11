Los argentinos tienen una baja predisposición a la ansiedad luego de tomar café

Aunque el café es una de las bebidas que más se consume en el mundo, constantemente su fama se debate entre los amantes de esta infusión, que no pueden arrancar el día sin consumir al menos una taza y entre los que no beben ni un mililitro de café, no solo porque no les gusta su sabor sino porque lo consideran perjudicial para su salud.

¿A quienes podría afectar la cafeína y a quienes no?

Cuando ingerís café, tu cuerpo se encarga de gestionarlo mediante dos genes: el CYP1A2 y el AHR. El primero, produce una enzima en el hígado que ayuda a metabolizar el 95 % de la cafeína y el segundo controla esa cantidad que se produce. Ambos supervisan esta sustancia.

Si bien el procedimiento de la ingestión es igual en todas las personas, ellas no responden de la misma manera a la cafeína, ya que algunos cuerpos producen menos cantidad de enzimas liquidadoras de cafeína, por lo que mayor es la cantidad de sustancia que se mantiene en el torrente sanguíneo durante más tiempo.

Según estudios científicos, la explicación a que algunas personas sean más sensibles a los efectos del café, se debe al gen ADORA2A que regula los receptores de adenosina que influyen en la reacción a la cafeína. Esta podría ser una de las razones por las que algunas personas experimentan insomnio luego de consumir una taza de café y hasta incluso padecen de ansiedad disruptiva, debido a alguna variante genética.

Las variaciones en el gen del receptor de dopamina DRD2 también pueden influir en la devoción o aversión al café. Y el gen ABCG2, que participa en el transporte de compuestos a través de la barrera hematoencefálica, puede afectar la cantidad de cafeína que llega al sistema nervioso central.

Además de la genética, existen otros factores de riesgo que pueden influir en los niveles de ansiedad experimentados por una persona, por lo cual se recomienda evitar el consumo excesivo de cafeína. A su vez, para conseguir una evaluación más detallada de los resultados, es importante acudir al asesoramiento de un médico o especialista.