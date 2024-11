Que le depara diciembre a cada signo del zodíaco

Aries

Es mejor que empieces a sacudirte la negatividad que muchos quieren dejar en ti, porque será un buen mes. Mantén los ojos abiertos, pues las oportunidades en el trabajo y el dinero estarán a la orden del día. Recuerda que en tu alma hay demasiado poderío, eres capaz de cumplir todo lo que imaginas. Nunca es suficiente, esa ambición te llevará lejos.

Tauro

Desde luego, no todo será miel sobre hojuelas, pero se vienen grandes momentos en los que el triunfo te va a sorprender. Confía en tus habilidades, es tiempo de que te atrevas a hacer eso que siempre has querido. Es probable que te sientas un poco confundido, porque hay personas que no son de fiar, pero mantén la calma porque la felicidad está muy cerca, sólo tienes que soltar a algunas compañías.

Géminis

Un mes muy dulce, no tan exigente como otros y con la posibilidad de que tus sueños se cumplan. Aprovecha, es el tiempo perfecto para dar y dar, porque todo lo que otorgues de corazón se te va a devolver el doble. Voltea a tu alrededor, hay mucha gente que sí se merece tu mejor versión. El equilibrio es lo que te mantendrá de buen humor, no lo pierdas.

Cáncer

Es posible que sin previo aviso te llegue un colapso emocional, pero no te preocupes, es el universo diciéndote que hay que liberarte de algunas cosas, has cargado demasiado con tal de ver la felicidad en otros y lo sabes. Si escuchas a tu intuición te darás cuenta de que hay personas que sólo están contigo por conveniencia. Te va a doler, pero decirles adiós te dará mucho más que paz.

Leo

Sinceramente, en los últimos meses te has pasado de la raya y lo sabes. Cuando algo se te mete en la cabeza no quitas el dedo del renglón, no importa que tu estabilidad se ponga en riesgo. Deja de querer hacer todo al mismo tiempo, estás acabando con tu salud mental, física y emocional. Date la oportunidad de consentirte, te lo mereces, es un buen mes para hacerlo.

Virgo

Este mes se viene un poquito fuerte en cuanto a tus pensamientos, digamos que de manera inesperada te van a sacudir el alma, porque te dirán que es tiempo de tomar decisiones y dejar ir las cosas que no puedes controlar. Prepárate porque la vida quiere que empieces a ver a tu alrededor, las pequeñas cosas, esas que no tienen nada que ver con dinero, son las que te harán feliz.

Libra

Tú sabes que por más relajado que intentes estar, hay veces en las que tu parte controladora te gana y te sientes muy frustrado, porque claramente las cosas no te salen como las planeas. El caos es necesario, Libra, no lo ignores, mejor abre los brazos y dale la bienvenida, algo te quiere enseñar. Se vienen momentos de reflexión, escucha a tu corazón, ahí está tu verdadero yo.

Escorpio

Lo que te recomiendo es que inicies diciembre con una sonrisa, no importa que sea forzada, eventualmente saldrá de manera natural. Los altibajos serán parte de tus días, pero justo cuando sientas que ya no puedes más, respira profundo y levántate, todavía te queda mucho por dar. Recuerda que no hay decisiones correctas, los errores son parte del crecimiento y tú estás avanzando.

Sagitario

Lo sé, en los últimos meses has sentido toda una llamarada en tus emociones, a veces, con toda la actitud y otras veces quieres tirar la toalla. Sagi, no te critiques por eso, estás avanzando como nunca, deja que tus miedos y tus preocupaciones sean las que te digan qué sí y que no. Eres un signo maravilloso, inteligente y creativo, confía en tu espíritu, ahí está la respuesta.

Capricornio

Un mes más y se cierra el año, tu yo del pasado no creería todo lo que has vivido. Tuviste momentos llenos de lágrimas, pero también otros en los que la felicidad te robó un montón de carcajadas. Entendiste que lo mejor es no depender de nadie y superaste obstáculos muy duros. Tu valor y perseverancia son de admirarse. Sin embargo, diciembre quiere que te diviertas, no hay más.

Acuario

Si hay un signo en esta lista que tiene muy claro lo que quiere, ese eres tú. El hecho de que siempre seas discreto y que no cuentes sobre tus planes, no significa que no los tengas. Eres un signo sumamente ingenioso y tienes sueños que pocas mentes pueden comprender, pero no te importa, no te vas a detener. Tú sigue avanzando, hazlo por ti y que los demás hablen lo que quieran.

Piscis

Un mes que te mereces, en el que tu salud mental va a tener un respiro grande, te has exigido demasiado y lo sabes. Es por ello que te mereces un descanso profundo, en el que no tengas que estar cargando con responsabilidades que no son tuyas. Eres un ser amoroso, inteligente y muy compasivo. Pero es tiempo de que seas tú lo principal, date toda esa compasión, te la mereces.