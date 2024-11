Tarot del Colibrí para el 4 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Las cartas traen hoy un mensaje importante en relación a nuestros comportamientos y acciones en la vida. Comportamientos que cuando están equivocados pueden ser perjudiciales y dañinos, para nosotros mismos y para otros. Puede que en el momento no se tome conciencia del daño que se produce, pero la conciencia es para la mayoría de las personas un juez implacable y cuando llega nos atraviesa como una flecha de luz, entonces lo que no se veía, se ve. Tal vez repentinamente, nos damos cuenta de nuestras malas acciones. Todo el escenario se ilumina y los errores quedan expuestos en nuestro pensamiento. A partir de ese darse cuenta, surge un cúmulo de emociones, en primer lugar la culpa y el arrepentimiento, que a decir verdad, por si solos no arreglan nada y hasta cierto punto no le sirven a nadie. Lo verdaderamente importante es tratar de enmendar el error, reparar el daño que se ha hecho. Quizás, pidiendo perdón para empezar. Dejar el ego de lado y pedir disculpas desde lo más profundo del corazón con palabras verdaderas. Después vendrá el momento de trabajar para reconstruir lo dañado, ya que será necesario demostrar que se quiere cambiar porque hay arrepentimiento. Dicen las cartas que como las palabras se las lleva el viento, hay que generar acciones concretas en donde lograr la unión, restituir la confianza y cooperar para un fin común, sean el centro de una nueva forma de ser. Esta vez sin las especulaciones y mezquindades del pasado. La vida casi siempre da la oportunidad de hacer las cosas bien porque el bien es el propósito de Dios y cuando se lo respeta llega la paz que se había perdido.