Tarot del Colibrí para el 6 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La sacerdotisa:

Sabiduría. Intuición. Espiritualidad. Lo oculto.

Carta 2 - Ocho de espadas:

Bloqueo. No ver el camino. Sentir que no se puede hacer nada.

Carta 3 - Seis de copas:

Nostalgia. Extrañar. Añoranza.

Mensaje final:

Alguien se siente con un bloqueo, siente que está atrapado en una situación y que no puede hacer nada. No ve el camino y no puede moverse. Tal vez esta persona oculta cosas, hay verdades importantes que no dice, pero ese silencio es el causante principal de su estancamiento y de su falta de acción. De algún modo el no expresar la verdad que oculta lo esclaviza y lo ancla a un lugar de confusión y de falta de libertad. Quizás parte de esa verdad sea que esta persona no se siente bien con el presente que tiene y hay una permanente nostalgia por el pasado. Un pasado lleno de amor sincero y de inocencia. Lo que esta persona no está viendo es que si quisiera podría caminar, ya que en el 8 de espadas los pies están libres. Lentamente, paso a paso, podría ir sintiendo sus emociones y su intuición. Entonces ante cada emoción preguntarse que le dice su corazón en contacto con su espíritu, con su alma, no con su mente, por la que pueden atravesar muchos pensamientos negativos y dolorosos, el tarot aconseja entrar en conexión con su parte más espiritual, porque ahí hallará todas las respuestas para salir del bloqueo y encontrar su verdad. Como dice el Evangelio " la verdad os hará libres" y es así, la paz se alcanza cuando lo más puro y verdadero de cada uno de nosotros sale a la luz.