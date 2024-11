Tarot del Colibrí para el 7 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Caballo de espadas:

Velocidad. Impulsividad. Energía. Correr tras un objetivo.

Carta 2 - Cinco de oros:

Pobreza. Carencia. Desprotección. Heridas.

Carta 3 - Cuatro de espadas:

Pausa. Descanso. Reflexión. Meditación.

Mensaje final:

La carta central, el 5 de oro, dice que en el presente hay carencia y pobreza en la vida de la persona. La pobreza puede ser literalmente en un sentido material o económico, pero también, podría hacer referencia a otro tipo de carencia, como por ejemplo una situación de gran soledad donde la persona se siente abandonada y desprotegida frente a la hostilidad de algunas situaciones que la vida le presenta, y no encuentra una mano amiga que la ayude a salir del pozo. El tarot no especifica por qué esta persona se encuentra en esa mala situación. Tal vez se tomaron decisiones apresuradas, guiadas por impulsos, sin evaluar adecuadamente los resultados que podían acarrear y como consecuencia de ellas ahora este alguien la está pasando muy mal. Lo importante es que en adelante habrá reflexión ante cada decisión a tomar, es decir, ha habido un aprendizaje que permite pensar que esta persona ya no volverá a actuar de la misma manera, el aprendizaje sería "pensar antes de actuar".