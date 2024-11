Tarot del Colibrí para el 9 de noviembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La luna:

Poca claridad. Lo onírico. Subconsciente. Lo oculto.

Carta 2 - As de copas:

Amor verdadero. Emociones. Sentimientos. Inicio.

Carta 3 - Tres de bastos:

Trazar un plan de acción. Dar los primeros pasos hacia un objetivo. Pasión.

Mensaje final:

El mensaje hace referencia a ciertos estados que la mayoría de las personas en algún momento experimentan, en donde no se puede ver con claridad los propios sentimientos o emociones. Un gran amor por ejemplo, aunque parezca contradictorio, puede hacer aparecer viejos miedos e inseguridades, en parte porque moviliza profundamente a la persona y en cierto modo la desestabiliza. Qué es esto que me conmueve tanto? quizás sea la pregunta. El amor incondicional casi siempre hace perder la cordura y puede aparecer la sensación de perder el control sobre la propia vida, porque los sentimientos nos desbordan, de ahí la confusión. El tarot habla hoy de ese tipo de amor, que a pesar de los miedos, es una de las mejores cosas que se pueden experimentar en la vida. El consejo es no dejar pasar la oportunidad, no quedarse en la vivencia de un amor platónico. Es necesario trazar un plan y tomar acción hacia él. No todo el mundo tiene esa maravillosa oportunidad de vivir un amor pleno y verdadero.