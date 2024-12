Tarot del Colibrí para el 1 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Caballero de espadas:

Rapidez. Velocidad. Impulsividad.

Carta 2 - Rey de copas:

Equilibrio emocional. Amor. Bondad.

Carta 3 - Reina de espadas:

Predominio racional. Frialdad. Verdad. Frontalidad. Autodefensa.

Mensaje final:

El tarot habla hoy de una persona que ha madurado, o está logrando equilibrar sus emociones para su crecimiento. Tiene muchos sentimientos y una gran copa de amor para ofrecer. Esta persona está muy ansiosa por ir a entregar esa copa de amor. Quisiera salir corriendo a hablarle de amor a quien siente que ama profundamente y que teme perder. Tal vez, actuó con impulsividad, sin medir las consecuencias que podían tener sus acciones, tomó decisiones apresuradas, casi sin pensar, dejándose llevar por un impulso, o un deseo que sintió en un momento y que no quiso o no pudo reprimir, pero ahora se da cuenta que su comportamiento ha provocado reacciones en la persona que representa un amor verdadero. Quizás, esa otra persona que se vio afectada y lastimada, ha puesto un límite claro, firme y contundente como forma de autovalorarse y defenderse debido a las faltas de respeto y conductas irresponsables de este alguien que quiere regresar. Las cartas señalan que fácil no la tendrá, la reina ha desenvainado su espada y la tiene levantada y si se observan el paisaje y los colores que la rodean todo da la sensación de frialdad y de haber adoptado una actitud defensiva con límites muy racionales y justos. Esta reina ahora no se dejará dominar por sentimientos, o emociones, por el contrario, se mostrará fría como el hielo.