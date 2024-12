Tarot del Colibrí para el 10 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Reina de espadas:

Predominio racional. Corte. Verdad. Autodefensa. Frialdad.

Carta 2 - La sacerdotisa:

Sencillez. Humildad. Sabiduría. Intuición. Espiritualidad. Autovaloración. Lo oculto que se revela.

Carta 3 - As de copas:

Amor. Bondad. Empatía.

Mensaje final:

La sacerdotisa ocupa el lugar central de la tirada y hace alusión a una persona sumamente intuitiva y espiritual, es alguien que se caracteriza por su humildad y por su sencillez. La sacerdotisa se valora en su justa medida, ha aprendido a autovalorarse a través del autoconocimiento que proviene de su búsqueda interior y de su conexión con lo divino. Las cartas dicen que esta persona ha develado lo oculto, es decir, ha descubierto cosas y situaciones que se querían ocultar a sus ojos, y que obviamente, no eran portadoras de buenas intenciones por parte de otras personas, en tanto y en cuanto, esas personas ocultaban y mentían con una intencionalidad negativa. La sacerdotisa es una energía de paz y tranquilidad. Está en equilibrio porque ha ofrecido su amor y bondad en plenitud y con sinceridad, según indica el As de copas. Pero ya se dijo, que es alguien que se respeta a si misma, y que conoce su valor, lo que permite inferir que si ahora está en una actitud defensiva y muy racional, como muestra la reina de espadas, sus razones tendrá. Tal vez, fue decepcionada y traicionada, o fue victima de mentiras, engaños y faltas de respeto que no está dispuesta a permitir, por eso pone límites claros, deja de lado las emociones y se enfoca en la verdad que le dicta su razón para cortar con lo negativo. Como se dice comúnmente, la verdad tarde o temprano sale a la luz y justamente se quiso engañar a una sacerdotisa, que tiene la capacidad de escuchar lo que no se dice y de ver lo que está oculto. Lo bueno es que la energía actual es la de una reina de espadas, quien de ahora en más alejará de su vida a cualquiera que venga con faltas de respeto, trampas, engaños y ocultamientos. Defenderá su autoestima y su territorio con justicia y determinación.