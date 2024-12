Cosas curiosas que hacen los perros

Los perros son animales fieles e inteligentes, que a menudo hacen todo tipo de cosas que quizá no son muy comunes a nuestros ojos. Sin embargo, estas conductas tienen una explicación bastante razonable, aunque la mayor parte del tiempo simplemente nos resulten graciosas.

Mover la pata trasera cuando le rascas

Cuando rascas a tu perro, en especial en la barriga, este se echa en el suelo y mueve una de las patas traseras. Quizá hayas pensado que lo hace porque se siente a gusto, sin embargo, esta reacción es solo un reflejo, llamado reflejo de rascado, que ocurre cuando el animal siente cosquillas o algo que le causa irritación en la piel. Cuando esto sucede, las terminaciones nerviosas envían señales a las patas traseras, las cuales se mueven de forma espontánea.

Morder su cola

Aunque esto parezca gracioso, lo cierto es que no lo es y es necesario ponerle mucha atención, ya que si tu perro suele morderse la cola con frecuencia puede significar que algo le está molestando, como parásitos, o su salud se está viendo perjudicada. Así, también es posible que lo haga porque siente algún dolor. Si observas que tu perro se muerde la cola de forma obsesiva te recomendamos que lo lleves al veterinario para un chequeo.

Perseguir su cola

Existen dos motivos principales por los cuales tu perro adopta este de comportamiento. En primer lugar, es posible que se encuentre aburrido y esté buscando la forma de divertirse. Esta conducta es frecuente observarla en los cachorros, aunque también puede darse en adultos.

Sin embargo, la segunda razón es más alarmante. Algunos perros pueden sufrir trastornos obsesivos compulsivos o estereotipias, que los lleva a perseguir y morder su cola hasta lastimarse, e incluso mutilarse en algunos casos. Esta condición puede deberse por causas genéticas, pero también por estrés. Si notas que tu perro muerde su cola con frecuencia y de manera nerviosa, acude al veterinario.

Defecar y rascar el suelo

Es muy frecuente observar que nuestros peludos amigos rascan el suelo después de defecar en repetidas ocasiones, justo al lado o alrededor de las heces. ¿Sabes por qué hacen esto? Aunque puede resultar extraño, lo que están buscando es esparcir su olor a través de las patas, las cuales están repletas de glándulas odoríferas. El objetivo de esto es marcar su territorio y dejar claro que han estado allí.

Revolcarse en el suelo

Este es uno de los comportamientos más comunes, además de resultar una de las cosas más curiosas que hacen los perros. En la mayor parte de los casos, lo hacen por el placer de restregarse sobre distintas superficies, tales como el césped o las alfombras, ocasionando agradables sensaciones en el animal. Sin embargo, estas no son las únicas causas, de manera que otra de las razones que explica por qué el perro se revuelca en el suelo es llamar tu atención, ya que nota que al hacerlo te giras para mirarlo, sonríes o juegas con él. Finalmente, puede que el perro sienta prurito en alguna parte del cuerpo y al frotarse logre aliviar esta sensación.

Dar vueltas antes de tumbarse

No importa que el perro viva en casa, aún conserva comportamientos de su existencia en estado salvaje. En este sentido, dar vueltas antes de tumbarse a dormir o descansar es una de ellas. Esto lo hace tanto para asegurarse de que no hay peligro a su alrededor, como para estar cómodo en el sitio en el que se va a echar. Además, a través de este acto marca el espacio que va a utilizar para dormir, siendo esta otra de las cosas curiosas que hacen los perros.

Oler los traseros de otros perros

Aunque te parezca extraño cuando lo ves, se trata de uno los comportamientos más normales en los perros. ¿A qué se debe? Los canes tienen un olfato altamente desarrollado, por lo que al acercarse y oler el trasero de otro perro logran recolectar información que necesitan sobre él.

Aullar

El aullido de los perros puede ser fascinante, o muy molesto cuando se prolonga demasiado. ¿Te has preguntado por qué lo hacen? Pues varias son las razones. Aullar es una forma de defender su territorio; si el perro observa a un desconocido acercándose puede aullar o ladrar para avisar del peligro a sus tutores. Otra de las razones que justifica este comportamiento curioso de los perros es para celebrar la llegada a casa de sus tutores como una manera de demostrar la felicidad que sienten al volver a verlos.

Sin embargo, más allá del sentido de protección o el amor que sientan por sus dueños, los perros también suelen aullar como una forma de demostrar dolor físico, por lo que debes estar muy atento a la forma en la que este aúlla para saber si tiene alguna dolencia y acudir al veterinario. Así mismo, aquellos canes que sufren ansiedad por separación también pueden aullar nada más salir sus tutores por la puerta de casa.

Arrastrar el trasero

¿Alguna vez has visto a tu perro arrastrando su trasero por el suelo? Si es así, notarás que se impulsa con las patas para poder restregar mejor esta parte de su cuerpo. Pues bien, muchas veces esto es signo de que tu can tiene parásitos intestinales, los cuales le generan esa molestia, o las glándulas anales demasiado llenas. Si hace esto, llévalo al veterinario de inmediato para que determine la causa y actúe en consecuencia, ya que a pesar de resultar una de las cosas graciosas que hacen los perros, se trata de un síntoma que no debemos pasar por alto porque, al hacerlo, pueden desarrollarse problemas más graves como una inflamación de las glándulas anales, fistulas, etc.