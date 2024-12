Tarot del Colibrí para el 12 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - El diablo:

Sombra. Oscuridad. Ego. Deseo. Ambición. Apego a lo material, a lo más salvaje del ser humano. Miedos. Vicios.

Carta 2 - La justicia:

Orden. Normas. Razón. Ecuanimidad. Límites sanos. Autovaloración. Respeto por los demás.

Carta 3 - El mago:

Inicios. Entusiasmo. Curiosidad. Alegría. Poder de acción y manifestación. Aprendizaje.

Mensaje final:

La justicia en el centro de la tirada con el diablo al lado, dos energías contrapuestas, incluso antagónicas. Pareciera que el mensaje de hoy nos habla especialmente de la llegada a la vida de alguien de la justicia. Se hace presente la Justicia, llega para que la persona pueda ver en qué lugar ha estado, o está aún. Por la carta del diablo se infiere el desorden que ha tenido el comportamiento de este alguien. Esta persona se ha dejado llevar por el ego y por bajas pasiones. Su lema ha sido satisfacer a costa de lo que fuere sus deseos, sin remordimientos, ni escrúpulos de ningún tipo. Ahora bien, con la justicia las cartas dicen que esa carrera desenfrenada llega a su fin. Algo ha pasado en la vida de esta persona que le pone un límite contundente y le hace ver, aunque no quiera, la manera como se ha comportado. Nada quedará oculto a su conciencia, por eso ahora está viendo con total claridad y lógica racional su vida en retrospectiva. Si fuera posible este sujeto quisiera hacer magia para cambiar lo que hizo, desearía empezar de cero y modificar las cosas, tal vez confía en sus recursos y en su poder de manifestación porque tiene la energía del mago que no cree en imposibles. Quizás consiga revertir su situación, la esperanza es lo último que debe perderse, igualmente tiene que saber que la magia es una ilusión y la realidad no se cambia haciendo magia, sino trabajando y generando hechos concretos que demuestren a cada momento que se ha cambiado y que se está trabajando para ser mejor persona.