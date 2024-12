Tarot del Colibrí para el 16 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Caballero de oros:

Lentitud. Demoras. Perfeccionismo. Tarde pero seguro.

Carta 2 - Diez de bastos:

Carga. Cansancio. Agotamiento.

Carta 3 - Caballero de copas:

Amor. Afecto. Emociones. Sentimientos. Romance.

Mensaje final:

Alguien se ha demorado en realizar una acción, o en hablar con una persona que le mueve sentimientos y emociones, pero ya no da más, la carga de no accionar , no decidir, o el silencio que ha guardado durante mucho tiempo acerca de lo que siente, de sus emociones, del amor que calla, es muy pesada y la persona está casi agotada por esa situación. Tomará acción finalmente, apurará el paso de su caballo para entregar su copa de amor a quien le pertenece. Se avecinan novedades de alguien del pasado que vuelve a buen paso a decir una verdad que tiene que ver con el amor y el enamoramiento.