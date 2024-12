¿Cuál es la razón por la que los gatos se escapan de su hogar?

Los gatos son de los animales más estudiados por la ciencia, ya que su actitud es misteriosa y cambiante.

Estas mascotas requieren de amor y cariño, pero se destacan por ser independientes. Su inteligencia también ha sido objeto de estudio, pero lo que llama más atención de ellos es que suelen escaparse de hogar durante días y luego regresar como si nada hubiera pasado.

Para saber por qué sucede esto, académicos de la Universidad de Illinois siguieron los pasos de 42 gatos adultos, algunos de ellos domésticos y otros callejeros, durante casi 800 días, a fin de conocer cada uno de sus movimientos. Después de un arduo trabajo, los académicos encontraron las razones por las cuales las mascotas escapan de casa.

¿Por qué los gatos escapan del hogar?

Una de las principales razones radica en que puede que otro vecino esté alimentando al felino, incluso con comida especial. Es que en alguno de sus escapadas los gatos podrían encontrarse con personas que también les den de comer y si esa comida les gusta más, comenzarán a marcharse con más frecuencia.

Además, otra de las razones pasará por su instinto de apareamiento, ya que este animal doméstico en su etapa de celo buscará reproducirse y si no está en un lugar seguro o perfectamente cerrado, escapará en cuanto le sea posible. Así que es importante poner atención especial en esos días para que no se escape del hogar y corra peligro en las calles.

¿Qué hacer para que los gatos no escapen del hogar?

Si queremos que los gatos no se escapen de hogar, debemos respetar su espacio de confort. Si le acondicionamos el lugar con diversas zonas de entretenimiento (donde pueda trepar, jugar y arañar) y una cama cómoda, por lo general preferirá quedarse y no salir por ahí. Además, tendremos que intentar satisfacer las necesidades de estas mascotas. Por ende, el felino tendrá que gozar de estímulos para que no termine frustrado y aburrido. Para que no ocurra nada de esto, hay que dedicarle tiempo, jugar con él y darle diversos tipos de juguetes.