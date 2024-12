Tarot del Colibrí para el 19 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cinco de espadas:

Falsa victoria. Un triunfo aparente. Nadie ha ganado. Arrogancia. Terquedad.

Carta 2 - Paje de bastos:

Inicios. Nuevos comienzos. Acción. Pasión.

Carta 3 - Dos de bastos:

Planificar. Elaborar una acción. Tomar decisiones para ir hacia un sueño.

Mensaje final:

Alguien ha obtenido un triunfo en algún malentendido o conflicto que tenía con personas cercanas. Esta persona siente que se ha salido con la suya. Es alguien que ha actuado con mucha frialdad y arrogancia. Pero el tarot recuerda que su triunfo es falso. La realidad es que nadie ha ganado, por el contrario pueden haberse perdido seres muy valiosos. Por el momento está persona no toma conciencia de las pérdidas, porque sólo está pensando en planificar una nueva vida, se apasiona con un nuevo comienzo para el cual sabe que tendrá que tomar decisiones y acciones muy importantes. Por el momento ha dejado atrás su pasado sin ningún dolor, miramientos, ni dudas y está a punto de dar un paso hacia lo que siente será un futuro mejor, ya que vislumbra un nuevo paisaje maravilloso, que incluso puede implicar irse al extranjero. Sólo el tiempo dirá si su decisión ha sido buena o no, las cartas no dicen sobre eso, aunque advierten con la carta del falso triunfo, que las cosas pueden no resultar como la persona imagina.