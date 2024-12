Consulta todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida:

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que se destacan por su torpeza

Si has sido responsable por demoras de información en el trabajo, o si has rehuido a las responsabilidades en general, entonces ya es hora de ponerte las pilas y así avanzar. CIFRAS SOLARES: 65.754

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

A pesar de que aprecias mucho aprender sobre los últimos descubrimientos en sicología, la muerte y la vida después de la muerte, las ideas que generalmente tomas por "correctas" no te resultarán tan evidentes hoy. CIFRAS SOLARES: 44.777

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Indudablemente algo está ocurriendo entre tú y tus amigos. La configuración celestial de hoy te hará pensar en la solidez de tus amistades. ¿Tienes algún amigo que te ayude en caso de que estuvieras con necesidades económicas? CIFRAS SOLARES: 54.655

CANCER (Junio22-Julio22)

Te gustaría cambiar tu vida profesional, pero preferirías hacerlo sin riesgos, y sin cambiar tu estilo de vida. Existe un poco de contradicción en cuanto a qué quieres cambiar, pero no logras hacerlo. CIFRAS SOLARES: 30.087

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Por su puesto, la ley y el orden no son tus palabras favoritas, pero tendrás que estar de acuerdo en que un poco de disciplina es justo lo que tu vida necesita en este momento. Especialmente tu vida emocional. CIFRAS SOLARES: 40.765

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

A pesar de que tu potencial energético es ilimitado, estarás a la guardia de personas que quieren aprovecharse de eso. En el trabajo y en tu casa, es probable que te desquites con personas que te empujaron hasta el borde del resentimiento sin ni siquiera darte cuenta. CIFRAS SOLARES: 20.430

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Si tuvieras que elegir entre vivir la vida de un monje en una casa austera y solitaria en las montañas y la vida de un rey rodeado de casas, piscinas y bellos autos, ¿cuál elegirías? Quizás la respuesta hoy no te resulte tan obvia como hasta hace un poco de tiempo. CIFRAS SOLARES: 37.543

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Seguramente te ayudará a delimitar una zona de seguridad a tu alrededor, una burbuja de paz y tranquilidad toda para ti. En este momento necesitas soledad para poder meditar; tienes el derecho a protegerte. CIFRAS SOLARES: 07.707

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)

No creas lo que los otros dicen. Te han dicho cosas que te hieren y te causan un conflicto interno. Lo peor es que has prestado oídos a estos comentarios y les has dado gran valor sin cuestionar su veracidad siquiera. CIFRAS SOLARES: 39.765

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Si cuestionas todo lo que lees o escuchas de los demás, ¿por qué le das crédito a estos comentarios dañinos? Piensa que no todo lo que escuchas es verdad y mantén una sana actitud escéptica ante lo malo. CIFRAS SOLARES: 32.436

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Busca el lugar adecuado para el amor. Hay un lugar para cada cosa. La situación es vital en una situación y el lugar romántico adecuado puede ser la diferencia entre el perfecto amor o una relación que sólo te causará heridas en el alma CIFRAS SOLARES: 21.706

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Esa persona que amas te mostrará un aspecto de su personalidad que te causará conflicto. La persona que amas se ha revelado como la personalidad perfecta y tienes la seguridad de que es la persona indicada. CIFRAS SOLARES: 22.675