Tarot del Colibrí para el 20 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - El loco:

Comienzos. Despreocupación. Aventurarse a lo desconocido. No medir consecuencias.

Carta 2 - Siete de copas:

Opciones. Elecciones. Fantasías. Imaginación. No todo lo que reluce es oro.

Carta 3 - Reina de bastos:

Vitalidad. Creatividad. Brillo. Calidez. Saber lo que se quiere y cómo conseguirlo.

Mensaje final:

Fijemos la atención en la energía de las dos cartas que comienzan y finalizan la tirada: la del loco y la de la reina de bastos. Se podría decir que se contraponen, o que representan energías muy diferentes entre sí. Mientras el loco inicia un camino impulsivamente, sin tener claro hacia donde va, con cierta inmadurez, la reina de bastos da pasos muy firmes porque sabe lo que quiere y como conseguirlo. La mayoría de las personas en algún momento hemos pasado por la energía del loco, ese estado un poco adolescente que nos mueve hacia algo sobre lo cual no hay mucha claridad, de hecho, la carta siguiente, el 7 de copas, dice que la persona tiene frente a sí muchas opciones y fantasías y poca claridad acerca de cuáles serán positivas para su vida y cuáles no. Por eso el dicho " no todo lo que reluce es oro" se podría aplicar acá. Las fantasías son hermosos motores para la vida, pero no anclarlas en la realidad puede provocar grandes errores de los cuales luego la persona se arrepienta. El tarot dice que es necesario entrar en nuestro interior y reflexionar sobre nosotros mismos, quienes queremos ser? Qué buscamos en la vida? Cómo conseguir eso que queremos? Hay que aprender a manifestar, a hacer realidad lo que queremos con la energía, vitalidad, creatividad y claridad de una reina de bastos. Ese es un trabajo que se debe hacer con uno mismo y que requiere profundizar en nuestra interioridad, escuchar lo que sentimos, pensar, intuir, observar y después recién actuar con toda la creatividad para concretar nuestros sueños.