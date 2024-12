Tarot del Colibrí para el 21 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La muerte: final.

Algo termina definitivamente. Nuevo comienzo.

Carta 2 - El carro:

movimiento. Traslado. Viaje. Triunfo. Se integran las polaridades. Fuerza.

Carta 3 - La justicia:

Ecuanimidad. Orden. Ley. Equilibrio. Verdad.

Mensaje final:

Algo ha finalizado. Llegó un final en alguna situación y hay un nuevo comienzo que conlleva una gran transformación. Muchos cambios se aproximan con la fuerza del carro de triunfo. No habrá obstáculos que no se superen. Las decisiones son rápidas y las acciones ya están por realizarse. En estos cambios que traen desafíos, la persona no estará sola, tiene la protección y la justicia de Dios que pondrá cada cosa en su lugar para que haya orden, ecuanimidad y verdad por sobre todas las cosas. Este alguien tiene que avanzar en el camino que ha elegido con confianza en sí mismo, en sus capacidades, con energía de triunfo y fe. No tiene que sentir inseguridad, ni miedos, porque la justicia estará a su favor y podrá alcanzar lo justo, lo que corresponde acorde a su merecimiento. El tarot dice que algo se acaba para que venga algo nuevo y mejor. Tal vez aquí funcione el lema " no hay mal que por bien no venga".