Tarot del Colibrí para el 22 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Acá hay una persona que se ha dado cuenta de algo de lo que antes no se había percatado. Es como si de pronto tuviera mucha claridad en alguna situación de su vida donde se han presentado muchos conflictos, peleas, malos entendidos. Tal vez ha recibido noticias que le revelan cosas que estaban ocultas o de las cuales no se daba cuenta, aún cuando estuvieran delante de sus ojos. Ahora ve y entiende lo que ha pasado. Este descubrimiento lo está llevando a un fuerte proceso reflexivo donde piensa y re piensa sobre su propio comportamiento y el de las otras personas involucradas en los problemas que parecían irresolubles, quizás por la gravedad de lo sucedido. No obstante, en ese teje y maneje de pensamientos ha decidido que no se puede quedar de brazos cruzados, algo siempre se puede hacer, se dice esta persona, y por eso se encuentra planificando los siguientes movimientos que realizará. Está haciendo una evaluación cuidadosa para poder arribar a una solución posible de la circunstancia que lo preocupa. El resultado final no se sabe, pero este alguien hará lo que pueda para conseguir su propósito.