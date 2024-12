Tarot del Colibrí para el 23 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Dos de copas:

Encuentro. Unión. Amor.

Carta 2 - Ocho de bastos:

Noticias. Comunicación. Acciones rápidas.

Carta 3 - Caballero de espadas:

Impulsividad. Rapidez. Energía. Determinación

Mensaje final:

Llegan noticias y comunicaciones rápidas. Las cartas dicen que son noticias de amor, de reconciliación, de unión. No es cualquier amor, es un amor de almas gemelas, verdadero y muy fuerte. Existe un lazo entre dos personas que nada ha podido romper, que trasciende el tiempo y el espacio. Una de esas personas toma la iniciativa de generar un acercamiento porque el nerviosismo y la ansiedad por encontrarse con la otra persona ya le resulta insoportable. El caballero de espadas es alguien que siente un impulso incontenible de ir al encuentro de alguien que ama profundamente. A pesar de su impulsividad y de la rapidez con la que actuará, tiene claridad mental sobre sus sentimientos y sobre lo que quiere hacer con premura, sabe que no quiere dejar pasar más tiempo y llevará adelante una acción rápida, que probablemente sorprenda a la otra persona que no se espera esa comunicación.