Horóscopo chino: los tres signos que se caracterizan por ser los más embusteros

La astrología oriental se encuentra determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos se encuentra regido por un animal del zodíaco chino. Los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de cada individuo.

Por ello mismo, conociendo los principales atributos correspondientes a cada signo, podemos obtener información importante acerca de nuestra forma de ver y de comportarnos en el mundo. A continuación, te mostramos los signos que, según la astrología oriental, son los más embusteros.

Dragón

Aquellos nacidos bajo el signo del zodíaco del Dragón, poseen una particular destreza: saber usar la lógica para mentir. Es el animal del horóscopo chino más venerado por la cultura china. Es sumamente difícil descifrar cuando un dragón miente, dado que suelen usar el fino arte de la ironía para destacarse. Utiliza esta "herramienta" para destacarse por sobre los demás signos.

Caballo

Los que nacieron bajo el signo del Caballo, suelen ser muy permeables a socializar. Buscan el constante contacto con el otro y tienden a sintonizar con las personas de su entorno. A pesar de ello, al buscar vincularse se puede dar la situación en la que utilicen la mentira como forma de llamar la atención del otro.

Mono

Según el horóscopo chino, las personas que se encuentran regidas bajo el signo del mono son muy astutas. Siempre se encuentran atentas a la posibilidad de engaño si la situación lo requiere. Sin embargo, no lo hacen con demasiada frecuencia, sino que lo realizan únicamente cuando persiguen un objetivo en particular y la verdad no les alcanzará para alcanzarlo