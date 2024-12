¿Por qué los mosquitos pican más a algunas personas que a otras?

No, los mosquitos no pican más porque alguien tenga la sangre «más dulce». Eso es un mito, pero hay muchos otros motivos que no lo son. El verano es la época más propensa para la proliferación de los zancudos, que se pueden convertir en la gran pesadilla de los más propensos a sus picaduras.

«El mosquito pica para chuparnos la sangre. Lo hacen para poder desarrollar sus huevos. Por eso, la encargada de hacerlo es la hembra y no el macho», explica Soledad Sánchez, adjunta del Servicio de Alergología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Necesitan las proteínas de la sangre humana para poder completar la formación de los huevos que incuban en el abdomen. Al chupar la sangre, introducen en el sistema inmunitario de la persona su saliva y el cuerpo reacciona.

«Claro que hay personas que atraen más al mosquito que otras. Los científicos ya han descubierto algunos motivos», asegura la experta. Se sabe que los mosquitos hembras dependen de una gran variedad de información sensorial para encontrar a sus «víctimas».

Según demuestra un reciente estudio publicado en Current Biology, su cerebro es capaz de integrar tanto señales olfativas como visuales para identificar y aproximarse a su próximo hospedador, posarse sobre él y nutrirse. Captan el dióxido de carbono, el olor corporal, el calor, la humedad y los colores.

Algunas características sobre los mosquitos

Hay más de 3.500 especies de mosquitos en todo el mundo, pero solo unos 200 se alimentan de sangre humana. Los mosquitos se sienten atraídos por el dióxido de carbono o el ácido láctico que exhalamos al respirar o al sudar. Por lo tanto, los adultos, las personas altas, las mujeres embarazadas o la gente con sobrepeso tiene más opciones de atraer los mosquitos.

Solo los mosquitos hembra pican

Aunque tanto machos como hembras se alimentan del néctar y la savia de las plantas, solo las hembras necesitan sangre para poner sus huevos.

Tienen mala visión

Los mosquitos no ven casi nada por lo que se orientan gracias a la temperatura. Así, a cuanta más temperatura, más atraídos se sentirán, incluso más si hay humedad. También tienen una gran capacidad olfativa y les atrae el olor de las bacterias de nuestros pies, por eso nos suelen picar en tobillos y pantorrillas.

Prefieren la ropa oscura

Se ha descubierto que el negro es el color que más atrae a los mosquitos, seguido del rojo. Por el contrario, los colores menos atractivos para ellos son los verdes y los amarillos.

Qué tipo de sangre les gusta

La sangre de tipo 0 los atrae mucho más que las demás. La que menos les gusta es la del tipo A.

Les encanta el sudor

Los mosquitos se percatan de los compuestos volátiles ácidos que se encuentran en el sudor humano. Además, el calor corporal es otra de las cosas que más gustan. También les gusta el alcohol en general y, sobre todo, la cerveza.

El metabolismo influye

El dióxido de carbono que exhalamos al respirar les atrae, incluso, a más de 30 metros de distancia. Las personas con el ritmo metabólico más elevado, las de mayor tamaño y las mujeres embarazadas exhalan mas dióxido de carbono.

¿Y si ya me han picado?

«En las picaduras simples, lo único que tenemos que hacer es esperar. Solo pica y listo. Las picaduras por mosquitos, a diferencia de las de abejas y avispas, que sí pueden matar, no son graves. Pueden ser muy exageradas y parecer mucho, cuando no son nada», aclara Soledad Sánchez. El problema está en infectar esos granos. Lo primero que hay que intentar hacer es no rascarse para evitarlo.

¿Cómo se tratan?

«Cuando la picadura ya se hincha, hace eccema... Ahí hay que tratarlas con un antihistamínico para reducir las molestias y una crema con corticoide y antibiótico para la infección. El frío local también es bueno, sobre todo inmediatamente después de que se produzca la picadura», recomienda.

¿Es preocupante?

«Hay que tener claro que, generalmente, es muy raro que haya una reacción alérgica a los mosquitos. Introducen su saliva y producen una reacción, pero que exista una alergia a la saliva del mosquito es muy raro», asegura la alergóloga. «Muchísima gente llega muy preocupada porque creen que, si son propensos a esas reacciones más exageradas por las picaduras de mosquitos, pueden ser alérgicos a la velutina. Hay que dejar claro, clarísimo, que no tiene nada que ver. Así que calma, porque la gente viene a la consulta realmente asustada», aclara.

Es importante tener en cuenta que estos factores pueden influir en la atracción de los mosquitos, pero no son determinantes absolutos. Además, la respuesta de los mosquitos puede variar según la especie y la región geográfica.