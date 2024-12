Tarot del Colibrí para el 24 de diciembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Tres de espadas:

Dolor emocional. Sufrimiento. Traición.

Carta 2 - Caballero de copas:

Ofrecer una copa de amor. Romanticismo. Noticias positivas.

Carta 3 - Siete de bastos:

Conflicto. Competencia. Auto defensa. Pelear por el propio lugar.

Mensaje final:

Las cartas hablan de un corazón muy lastimado. Hay una persona que ha sufrido mucho, tal vez por recibir traiciones. La traición es una de las peores bajezas humanas porque es un ataque inesperado y por la espalda a alguien que ha depositado en una persona su confianza y su afecto, y no se espera desde ningún lugar, un ataque tan cobarde e inmerecido, por eso es tan dolorosa, por la cobardía del que la ejecuta y la indefensión de quien la padece. El tarot dice que alguien que ha destrozado un corazón, que ha traicionado, ahora viene con una copa de amor, dándole la espalda a lo sucedido, sería algo así como borrón y cuenta nueva. Es como si esta persona dijera "acá estoy de nuevo. Me he dado cuenta que te amo y te quiero ofrecer mi amor. Lo que pasó, pasó." Igual no es un rey de copas que ofrece un amor pleno, es apenas un caballero que tiene solo un poco de sentimientos para compartir. Las cartas dicen que las cosas no son así de fáciles. Esta persona tiene un trabajo arduo por delante si de verdad quiere recomponer las cosas y volver a tener la confianza que destruyó. Tendrá que poner toda su convicción y energía para tener una nueva posibilidad, demostrar con muchas acciones concretas (los bastos son acciones) que quiere luchar por ese amor, tendrá que convertirse en un rey de copas, alguien equilibrado emocionalmente y capaz de ofrecer un amor sincero y pleno, no un amor a medias, de lo contrario, es muy difícil que logre tener una nueva oportunidad.