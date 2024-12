Beneficios y propiedades de las uvas para nuestra salud

Las uvas son a veces las grandes olvidadas cuando se trata de elegir frutas, es por eso que hoy queremos darles todo el protagonismo que se merecen. Las uvas son una fuente inagotable de beneficios para el organismo, desde proteger el corazón, hasta tener propiedades diuréticas y ayudarnos a mantenernos jóvenes y bellos por más tiempo.

Valores nutricionales de las uvas

Las uvas son una fruta excepcional y nos solo por sus propiedades, las cuales conoceremos más adelante, sino sus valores nutricionales.

Esta fruta milenaria tiene una tabla nutricional de lo más variado, aunque no es una fruta muy rica en nutrientes, sí que tiene un poco de todo y eso es lo que la convierte en excepcional.

Las uvas tienen 68 kilocalorías por cada 100 gramos de producto, nada de grasa, 0,6 gramos de proteínas, casi el 83% es agua, 0,9 gramos de fibra soluble, 16 gramos de hidratos de carbono y nada de colesterol.

Aparte de esto, al ser una fruta no pueden faltar las vitaminas y los minerales que aportan 100 gramos de uvas. Debemos aclarar que los 100 gramos no corresponden a la cantidad máxima diaria, sino que es una medida estandarizada en el mercado para comprobar los valores nutricionales.

100 gramos de uvas aportan vitamina A, grupo B y C, así como minerales esenciales como potasio, el cobre, hierro, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, azufre, zinc y selenio.

Cantidad máxima

La cantidad máxima de un alimento va en función de aquello que aporta, ya que debemos comer en proporción para evitar excesos. Un exceso de vitaminas o minerales es casi tan malo como una escasez. Los extremis en alimentación (y en la vida en general) nunca son buenos.

En base a esto, se recomiendan unas 12 uvas diarias y bien podemos comerla sin más, directamente del racimo, o agregarlas a algún tipo de receta. No sin antes haberlas lavado a conciencia, para eliminar los posibles fertilizantes y tóxicos que contiene su piel exterior.

Entre las otras formas divertidas y saludables de comer uvas, más allá de las brochetas de frutas, las macedonias, o directamente del racimo, encontramos bizcochos con flan de manzana y uvas, faisán guisado con uvas, revueltos con chistorras, caballa a la plancha con salsa de uvas, albóndigas con salsas de uvas (uvas moscatel para darle ese toque fuerte), pan de uvas, rollito de pollo con manzana, nueces, uvas y ciruelas, en ensaladas con queso de cabra, etc.

Beneficios de las uvas

Las propiedades de las uvas se multiplican si llevamos una buena dieta variada y un estilo de vida saludable. Hay que tomar, según la comunidad científica y médica 5 piezas diarias de fruta y verdura, esto hace que se reduzca bastante la cantidad de alimentos cárnicos. También es conveniente reducir los azúcares, ultraprocesados, sal y las grasas saturadas.

Propiedades depurativas

Las uvas se consideran diuréticas y es porque ayudan a eliminar, de forma natural, el exceso de líquidos y toxinas del organismo. Esto es gracias a que más del 80% es agua y también contiene otros elementos alcalinos que estimulan el hígado, equilibrando la acidez de la sangre.

Esta propiedad o beneficio de las uvas mejora la función de los riñones, también teniendo en cuenta que las uvas tienen potasio y ácidos orgánicos que ayudan a los riñones a limpiar el organismo. Digamos que las uvas favorecen la acción diurética, pero también ayudan en todas las partes del proceso.

Potente antioxidante para la piel

Las uvas aparecen como ingrediente en multitud de productos cosméticos, no solo en alimentación, y eso se debe a su excepcional poder antioxidante. Más concretamente, las uvas negras son ricas en antocianinas (ayuda a bloquear los radicales libres) y las blancas en quercetina. De una forma u otra, esta fruta puede hacer frente al estrés oxidativo que tanto en vejece nuestra piel.

Es por esto por lo que a las uvas se les considera un elixir de la eterna juventud, y por eso tomar una copa de vino al día tiene también tantos y tan buenos beneficios.

Cardiosaludable

Uvas para cuidar el corazón, y más concretamente las arterias, ya que una de las propiedades beneficiosas de esta fruta es que favorece la vasodilatación y disminuye el riesgo de trombosis. Gracias al potasio, se reduce la presión arterial, por lo que las uvas son perfectas para cualquier edad, sobre todo para adultos mayores, siempre y cuando un médico no diga lo contrario.

Cuida la salud de la vista

El sentido de la vista es de los sentidos más valiosos y de los más valorados por nosotros, sin embargo, hay veces que no lo cuidamos como se merece. Al tomar uvas, estamos absorbiendo antocianinas que nos ayudarán a prevenir enfermedades oculares degenerativas, salvo que sean genéticas, en ese caso podrían retrasarse, pero no hay muchas probabilidades.

Dicho de otra forma, tomar uvas a diario nos ayuda a mantener la agudeza visual por más tiempo, pero no olvidemos acompañar esto, con una dieta equilibrada y una visita al oftalmólogo, podemos prevenir numerosos daños en la vista.

Contraindicaciones más comunes

Las uvas están riquísimas y hay multitud de formas de comerlas, como ya hemos visto, pero también hay contraindicaciones y no son pocas. Vamos a destacar las más importantes para tenerlas siempre presentes por si formamos parte de algunos de estos grupos.

Como todo, si se consume en exceso puede provocar problemas digestivos como los gases, dolor estomacal, diarreas, acidez, reflujo, etc. Para prevenir esto, lo mejor es no pasarse con las cantidades, por eso antes dijimos que más de 12 uvas no lo recomendábamos, pero es cierto que podemos comer hasta 30, pero esa cantidad ya está por encima del riesgo.

En caso de ser diabético, las uvas son una fuente de azúcar natural y el exceso de esta fruta puede hacernos daño, ya que podría provocar una subida repentina de la glucosa en sangre.

Si estamos embarazadas o en periodo de lactancia, las uvas pueden consumirse, siempre y cuando, el médico no diga lo contrario, pero solo en muy pequeñas cantidades, menos de las 12 que hemos recomendado.