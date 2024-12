Consulta el horóscopo chino del miércoles 25 de diciembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

No tendrás grandes gastos en los próximos días, de esos que puedan preocuparte. Todo estará totalmente controlado.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Mañana, en el trabajo, tendrás una jornada algo rutinaria y aburrida; te pasarán algo lentas las horas y te costará llegar al final del día.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Si no tienes pareja todo lo contrario la noche te pasará muy rápido ya que estarás muy a gusto con alguien muy especial para ti, estarán muy unidos.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Con la familia cerrarás un fin de semana intenso en el que todo lo que tienes planeado saldrá a la perfección, disfrutarás mucho con ellos.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Te sentirás un poco apartado de tu entorno y deberás mostrarte más optimista ante todo, sin darte cuenta te estarás alejando de lo que más te importa.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Has tenido mejores momentos y no podrás gastar más de la cuenta, pero no te faltará nada y a la brevedad podrás empezarás a ahorrar.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Te sentirás incómoda a veces; intenta integrarte más para que eso no te pase con frecuencia.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Si no tienes pareja estarás disfrutando todo lo que antes no has podido; no le des explicaciones a nadie. Con la familia tendrás mucho contacto, aunque sea telefónico.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Te levantarás sintiéndote extraño, tal vez por el exceso de bebida de anoche. Seguramente debas ir a hacerte una pequeña revisión sin importancia, sólo para quedarte tranquilo.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

En el tema económico todo estará bien, tendrás estabilidad y harás los gastos justos y necesarios.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Si no tienes trabajo te presentarán a alguien que está buscando algo relacionado a lo que te dedicas actualmente; será una buena oportunidad.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Si no tienes pareja, es un momento importante para dar un paso hacia adelante con esa persona que cada día te gusta más.